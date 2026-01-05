3日には仏リーグ・アン第17節でモナコを3-1で撃破し、5位につける名門リヨン。そのチームでサプライズプレイヤーとなっているのが20歳のポルトガル人FWアフォンソ・モレイラだ。モレイラは昨夏にポルトガルの名門スポルティングCPから僅か200万ユーロで加わっているアタッカーだが、スポルティングではそれほど有名な存在ではなかった。2023-24シーズンには同じポルトガル国内のジル・ヴィセンテにレンタル移籍したが、結果は出ず