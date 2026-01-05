プレミアリーグ第20節、フラムとリヴァプールのゲームは2-2のドローで決着した。リヴァプールは17分にハリー・ウィルソンのゴールで先制されたが、後半に入ると57分にフロリアン・ヴィルツのゴールで追いついている。このヴィルツのゴールはオフサイドの疑惑があった。最終ラインのイッサ・ディオプよりもつま先が出ていたように見え、副審も一度は旗を上げたが、VAR判定の末にゴールが認められている。試合後、ヴィルツ自身も「オ