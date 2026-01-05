ºÇÂç¤Ç9Ï¢µÙ¤À¤Ã¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¡¢5Æü¤¬µÙ¤ßÌÀ¤±¤Î»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5Æü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡Ö¾®´¨¡×¡¢´¨¤ÎÆþ¤ê¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢´¨¤µ¤¬°ìÃÊ¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÂô¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï4.7ÅÙ¤ÈÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â3ÅÙ¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂô±ØÁ°¤Ç¤Ï3Æü¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤â¸ÝÌç¤ÎÂç²°º¬¤äÆ»Ï©ÏÆ¤Ë»Ä¤ë¤À¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¿Í¤¬»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿5ÆüÄ«¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¿¦¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢¡ÃËÀ­¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¶âÂô