イギリス人の父親と日本人の母親、仲よしの姉の4人家族で育ったというタレントのJOYさん。サッカー少年からギャルモデルを経て、現在はパパタレントとして活躍していますが、その道のりは決してアゲアゲだった訳ではなくて── 。（全2回中の2回） 【写真】「いい歳の重ね方している」ギャル男→イケオジになりつつあるJOYさんの現在（全9枚） 体力を持て余した僕を見かねて 浜辺で夕陽を眺めるJOYさん