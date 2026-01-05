西武は５日、今季のスローガンが「打破」に決定したと発表。埼玉・所沢市の球団事務所で会見に臨んだ西口文也監督（５３）はスローガンに込めた思いについて、「打たなきゃ勝てない。打って打って上を目指していくという意味を込めて」と説明した。チームは昨季、リーグ最下位のチーム打率２割３分２厘で５位と貧打にあえぎ５位。自身の提案もあり決定したスローガンを前に指揮官は、「守り勝つ野球を掲げてきましたけど、守る