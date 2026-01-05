元巨人監督の堀内恒夫氏が５日、自身のブログを更新。「さぁ、今年１発目のブログはこの話題でいこう」として、巨人からポスティングシステムでブルージェイズ入団が決まった岡本和真内野手とについて記した。「バッターのことは専門外だからよくわからないけれど」としながらも「厳しいエールを送っておこう（笑）」と猛ゲキを飛ばした。堀内氏は「巨人軍の顔として４番打者として巨人にとって岡本は必要な選手ではあるが