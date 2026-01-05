5Æü¤¬½éÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¶âÂô»Ô¤Î¶á¹¾Ä®»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤òÇã¤¤µá¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¹¾Ä®»Ô¾ì¤Ï¡¢¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Î½é¶¥¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢1·î5Æü¤¬Â·¤Ã¤Æ¤Î½éÇä¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Çã¤¤ÊªµÒ¡§Ž¢(Q. ²¿¤òÇã¤Ã¤¿¡©) ¤­¤ç¤¦¤Ï¥¿¥é¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÆé¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Î°­Å·¸õ¤Ë¤è¤êÁ¥¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤­¡¢ÉÊÂ·¤¨¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Á¯¤Ê»É¿È¤Ê¤É¤òÇã¤¤µá¤á¤ëÇã¤¤ÊªµÒ¤¬Â¿¤¯¡¢Çä¤ì¹Ô¤­¤Ï¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âç¸ý¿å»º¡¦¹ÓÌÚ