最大9連休だった今年の年末年始、1月5日が仕事始めという方も多いのではないでしょうか。そんななか、 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) が投稿したポストが話題になっています。就業のフリーレン pic.twitter.com/2qDnmRxNVe- 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) January 4, 20261月4日に投稿されたポストは、「就業のフリーレン」というテキストとともに、レジのカウンターにいるフリーレンの写真が添えられています