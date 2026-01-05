丼ぶりと京風うどんのチェーン「なか卯」は、1月7日(水)11:00より、「たっぷり野菜の担々うどん」を販売する。「たっぷり野菜の担々うどん」は、ゴマの風味と旨辛な味わいがやみつきになる担々うどんに、5種の野菜をたっぷりとのせた商品。鰹や昆布を使っただしに、きめ細かくなめらかなゴマペーストを加え、ラー油をきかせることでゴマの香りとコクが際立つ旨辛な味わいに仕上げている。たっぷり野菜の担々うどん〈１日の摂取目安