ガールズグループaespaのニンニンが、過ぎ去った1年を振り返り、ファンへの感謝を込めた新年のメッセージを伝えた。【写真】ニンニン、物議の「きのこ雲ランプ」ニンニンは1月4日、自身のインスタグラムに「私をより強くしてくれた2025年、ありがとう（Thanks to 2025 for making me stronger）。送ってくれたすべての愛にも感謝する」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。公開された写真でニンニンは、華やかなメイク