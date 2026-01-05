2026年1月5日（月）、豊洲市場で行われた初競りにおいて、ムラサキウニが史上最高額となる「3,500万円」で共同落札された。落札したのは、ウニ専門店「うに虎」等を運営するBeyond Tsukiji Holdings株式会社と中目黒にある寿司店「鮨尚充（たかみつ）」の安田尚充さん。両社は2025年11月に業務提携を結んでおり、今回の初競りが初めての共同参加となった。共同落札されたムラサキウニは、「うに虎 本店」にて、特別メニュー「初競