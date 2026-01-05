SNS＆AIに関する、2026年の次なるトレンド大予測。2026年も人目を気にせず少人数で楽しむSNSに視線が集中。AIは適正な使い方を見極め、“頼れる部分は頼る”流れに。2025年は飾らない姿を限られた人と共有する「BeReal.」を筆頭に、クローズドなSNSが若者を中心にトレンドに。その傾向は今後も続きそうだと「SHIBUYA109 lab.」所長・長田麻衣さんは予測。「近年のSNS疲れが原因で、不特定多数からのアテンションを集めないようにし