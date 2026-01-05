今日5日(月)は二十四節気の「小寒」で、寒さが厳しくなる頃。3連休にかけてはたびたび寒気の流れ込みが強まり、8日(木)と10日(土)頃は日本海側で大荒れの天気になるおそれ。立ち往生や交通機関の乱れなどに警戒を。8日と10日頃は大雪や猛ふぶきのおそれ今日5日(月)は二十四節気の「小寒」。寒さが厳しくなる頃。明日6日(火)以降は北海道付近をたびたび低気圧が進み、低気圧通過後は強い寒気が流れ込む予想です。日本海側は雪や雨、