日本テニス協会は5日、男子国別対抗戦のデビス杯ファイナル予選1回戦のオーストリア戦（2月6、7日、東京・有明コロシアム）に出場する日本代表メンバーを発表し、望月慎太郎、西岡良仁、錦織圭、綿貫陽介、柚木武の5人が選ばれた。オンラインで会見に臨んだ添田豪監督は「ランキングを重視して選んだ。あとは総合的に実力者、勝てるチームを考え、このメンバーになった」と説明した。元世界ランキング4位で、現156位の錦織の選