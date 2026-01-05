西武の西口文也監督（53）が5日、2026年のチームスローガンが「打破」に決まったと発表した。埼玉・所沢市の球団施設で対応し、「昨季は守り勝つ野球を掲げたが、やはり守るだけじゃ勝てない。打たなきゃ勝てないので、今年はより一層野手に打ってほしいという意味を込めての打破というスローガンにしました」と説明した。25年シーズンはチーム打率・232、410得点などがリーグワースト。昨季5位からの巻き返しには、打撃力の