立憲民主党と国民民主党、野党2党の党首や幹部らが4日、伊勢神宮参拝のため三重県を訪れ、年頭の会見を開きました。伊勢市内で会見に臨んだ立憲民主党の野田佳彦代表は次期衆議院選挙について「いつあってもおかしくない。年内の可能性が濃いのではないか」と述べ、候補者の擁立を急ぎたいとし、三重4区については国民民主党と新政みえ、そして連合三重との4者で協議していると話しました。そして野田代表は「三重1区から3区は公認