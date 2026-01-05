高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」の第66回が１月５日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】３人は出雲大社を参拝し…錦織、トキとともに出雲を訪れたヘブン。日本滞在記が完成することを報告し、トキにプロポーズします。「通りすがり」だと語ってきたヘブンの大きな決断に、SNSやコメントでは２人の幸せを願うコ