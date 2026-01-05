海南自由貿易港は、海南島全島に関税ゼロを適用するなどの「封関運営」が始まって初めての元日連休を迎えました。現地では、多元的な文化観光業態が各地の観光客を引き寄せ、島外からの旅行と観光消費が大幅に増加しており、新年早々に文化関連の消費や観光業が好調を見せています。元日の午前2時にはロシア航空の航空便が2026年初の三亜市に飛来した国際便として、三亜鳳凰国際空港に到着しました。ある観光情報サイトによると、