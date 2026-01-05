高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」の第66回が１月５日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】錦織の目の前でヘブンがトキにプロポーズをして…錦織、トキとともに出雲を訪れたヘブン。錦織を「友人」だと思っていることを語り、さらにトキにプロポーズ。新年早々話題の多い放送回となりました。＊以下１月５日放送回