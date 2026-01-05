¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï5Æü¡¢»Å»ö»Ï¤á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤Ç¶À³«¤­¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶À³«¤­¤Ë¤Ï¸åÆ£Ë§¸÷µåÃÄ¼ÒÄ¹¤ä¡¢ÏÂÁõ»Ñ¤Î¾ëÅç·ò»ÊCBO¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¡£²¦Äç¼£²ñÄ¹¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿¡£¸åÆ£¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ç¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤½¤ì¤«¤é¥Õ¥í¥ó¥È¡¢ºÇ¹â¤Î¸·¤·¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤º£Ç¯¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¡£ºÇ½ª