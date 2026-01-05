J1アビスパ福岡は5日、金明輝監督（44）との契約解消を発表した。解除は4日付。同日、雁の巣球技場（福岡市）で会見したアビスパ福岡の山口均副社長は「昨年末、金監督の言動について複数のコンプライアンスに抵触する事実が認められた。このままトップチームを委ねることは難しいと判断し、本人と面談を実施した上で合意して解約した」と説明した。事案の具体的な内容については、対象者が特定されるなどとして明かさなかった