J２のRB大宮アルディージャは１月５日、DF西尾隆矢がJ１のセレッソ大阪より完全移籍で加入することを発表した。C大阪のアカデミー育ちで、2020年にトップ昇格し、C大阪一筋でプレーしてきた西尾。J１で100試合以上出場の実績があり、世代別代表の常連で24年のパリ五輪にも出場した。パワフルでエネルギッシュな24歳CBは、新天地の公式サイトで、以下のように意気込みを伝えた。 「RB大宮アルディージャにかかわるすべての