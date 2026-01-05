主要アセットクラスのパフォーマンス 2025年の主要アセットクラスのパフォーマンス順位は、図表1の通りとなりました。金がトップパフォーマーとなり、市場の注目を集めましたが、同時に銀・銅・プラチナといったほかの貴金属価格の上昇も話題となりました。また、株式・債券ともに新興国資産が相対的に堅調な推移を示している点が特徴的です。【図表1】主要アセットクラスの年間パフォーマンスラン