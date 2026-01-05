【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】日本代表 2−5 アメリカ代表（日本時間1月4日／トライデントアリーナ）【映像】「シミュレーション疑惑」の瞬間解説を務めた元日本代表FWの柿谷曜一朗氏、そしてファンが、ファウルの判定を巡って不満を露わにした。日本時間1月4日に「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」が開幕。「キングス・リーグ」とは、元FCバルセロナのジェラール・ピケが