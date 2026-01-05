韓国の大手電機メーカーであるLGが、世界最大級のテクノロジー見本市であるCES 2026で、AI搭載の家事ロボット「LG CLOiD」を発表しました。LG Electronics Presents LG ClOiD Home Robot To Demonstrate “Zero Labor Home” at CES 2026https://www.lg.com/global/newsroom/news/home-appliance-and-air-solution/lg-electronics-presents-lg-cloid-home-robot-to-demonstrate-zero-labor-home-at-ces-2026/LG says its CLOiD hom