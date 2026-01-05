１９９０年代、英国の国防当局の幹部らは、宇宙人のＵＦＯ技術を利用して英国軍を再建できないかと期待していた。かつての機密文書が機密解除され、ロンドン南西部のキューにある国立公文書館に保管されている。英紙デーリー・スターが４日、報じた。機密解除文書によると、国防幹部は、ＵＦＯが実在し、既知のいかなる人類の航空機よりも高い機動性を持つ可能性があるという信頼できる情報を受け、「地球外」技術の探索を命じ