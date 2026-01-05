ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）はゲスト出演した米ポッドキャスト番組「ダブル・カバレッジ」で大谷翔平投手（３１）についてあらためて「ショウヘイは間違いなくＧＯＡＴ（グレーテスト・オブ・オール・タイム＝史上最高）。唯一無二の存在だよ」と語った。指揮官は「２人の人間が１人の中にいるようなもんだよ」と言い、昨年１１月のブルージェイズとのワールドシリーズ第７戦に「１番・投手兼ＤＨ」の投打二刀流