£±·î£µÆü¤ÎµþÅÔ£³£Ò¡¦£³ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¥À¡¼¥È£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£´Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥Ê¥Ü¥Ë¡¼¥È¡ÊÌÆ¡¢·ªÅì¡¦ËÌ½ÐÀ®¿Í±¹¼Ë¡¢Éã¥°¥¡¥ó¥Á¥ã¡¼¥ì¡Ë¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£±£³ÉÃ£µ¡ÊÎÉ¡Ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤Ò¤ÈÂ©¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¡¤·¤Æ¥Ï¥Ê¤Ë¹Ô¤­¤­¤Ã¤¿¡££²Æ¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë¸·¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤ÏÍ¾ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸åÂ³¤òÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡££²Ãå¤Ë£±ÇÏ¿È£±¡¿£´º¹¤ò¤Ä¤±¤ë²÷¾¡¤Ë¡¢¾¾¼ãÉ÷ÇÏµ³¼ê¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤ÇÁà½ÄÀ­