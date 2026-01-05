４日にＮＨＫ総合で放送された大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１回の世帯平均視聴率が１３・５％（関東地区、以下同）だったことが５日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人は８・２％。いずれも前作「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（世帯１２・６％、個人７・３％）を上回った。「豊臣兄弟！」は仲野太賀が主人公の戦国武将・豊臣秀長を演じ、兄の豊臣秀吉（池松壮亮）とともに天下統一へと歩んでいく姿を描く。第１回では、身の