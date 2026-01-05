◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）観衆４万６９１３（超満員札止め）「Ｈ．Ｏ．Ｔ」のリーダー、ＥＶＩＬが４日、東京ドームでデビューした柔道の東京五輪１００キロ級金メダリストのウルフアロンに敗れた。ＮＥＶＥＲ無差別級王座をかけた一戦でＥＶＩＬは、場外でのイス攻撃、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」メンバーの乱入、パウダー攻撃などの反則技のラッシ