²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿½»ÂðÁí¼Ò»ÔÆü±© 4Æü¡¢²¬»³¸©Áí¼Ò»Ô¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î½÷À­¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¸á¸å2»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Áí¼Ò»ÔÆü±©¤Î½»Âð¤Ë½»¤àÌÚ»³ÌÐÂå¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤«¤é¡Ö²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤¬Ìó5»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å´¶ÚÊ¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï½÷À­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ