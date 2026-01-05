京都サンガF.C.は5日、DF植田悠太(21)のジェフユナイテッド千葉への育成型期限付き移籍期間が2026年6月30日まで延長されることを発表した。期間中は京都と対戦する公式戦に出場できない。植田は千葉でプレーした昨年のJ2で5試合に出場した。10月からは左膝外側半月板損傷で離脱しており、千葉を通じて「僕は今年もジェフユナイテッド市原・千葉でプレーします。自分自身そんなに試合に出られていた訳ではありませんが膝の怪我