セレッソ大阪は5日、DF西尾隆矢(24)がRB大宮アルディージャへ完全移籍することを発表した。西尾はU-15からC大阪に在籍し、昨年のJ1では25試合に出場した。大宮を通じて「J2優勝、J1昇格を成し遂げるために、自分のすべてを出して戦います。皆さまと共に戦えることを楽しみにしています。よろしくお願いします!」とコメントしている。C大阪を通じては以下のように伝えている。「セレッソ大阪ではアカデミーからここまで本当に