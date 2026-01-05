アビスパ福岡は5日、金明輝監督との契約解消を発表した。公式サイトを通じて「コンプライアンスに抵触する行為が確認されたため、本人及びクラブ双方の合意の下、2026年1月4日付で監督契約を解約することといたしました」と説明している。金氏はサガン鳥栖監督時代の2021年、選手・コーチに対するパワーハラスメント行為が発覚。Jリーグが21年12月に発表した調査報告書では、過去の鳥栖U-18監督時代についてもユース選手に対す