名古屋グランパスは5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム体制を発表した。ペトロヴィッチ監督を招聘して迎える新シーズンの背番号が決定し、10年ぶりの復帰となるMF小屋松知哉(←柏)は58番、北海道コンサドーレ札幌から加入したMF高嶺朋樹は31番、FC今治から加入したFWマルクス・ヴィニシウスは25番となった。なお大田シチズンへ期限付き移籍したMFハ・チャンレとFC大阪に期限付き移籍したFWアヴェレーテ・イーブス