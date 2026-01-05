糖尿病は、血糖値が慢性的に高くなる病気で、進行するとさまざまな合併症を引き起こします。しかし、初期には自覚症状に乏しいことが多く、健康診断や血液検査で初めて異常に気付くことも少なくありません。検査結果には、血糖値やHbA1cといった数値が記載されていますが、それぞれが何を意味し、どのくらいの数値で注意が必要なのか、すぐにはわかりにくいかもしれません。 この記事では、糖尿病の検査で確認される内容をわか