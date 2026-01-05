5日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前営業日比1419.62円（2.82％）高の5万1759.10円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は984、値下がりは554、変わらずは61と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を336.93円押し上げ。次いで東エレク が219.61円、ＳＢＧ が137.18円、ファストリ が39.31円、フジクラ が34.76円と続いた。