タレントの中川翔子（４０）が５日、東京・松屋銀座で行われた「リサとガスパールＰＯＰＵＰｉｎＧＩＮＺＡ」（１９日まで）のオープニングイベントに出席した。昨年９月に双子の男児を出産し、同１２月に仕事復帰したばかり。着物姿で母の顔をのぞかせた。出産を祝福されて「ありがとうございます」と笑顔の中川は「双子が生まれてから人生が丸っと塗り替わった。ワンオペの瞬間にギャン泣きが始まってオーケストラにな