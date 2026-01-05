４日午後９時３５分頃、宮城県石巻市前谷地で、木造２階住宅から火が出ているのを近隣住民が発見し、１１９番した。火は約４時間後に消し止められたが、救助された女性は搬送先の病院で死亡し、焼け跡から１人の遺体が見つかった。県警石巻署はこの家に２人で暮らす８０歳代の夫婦とみて、出火原因を調べている。同署は同日、夫婦の娘で近くに住む無職佐々木美和容疑者（４８）を現住建造物等放火容疑で現行犯逮捕した。警察官