第104回全国高校サッカー選手権第104回全国高校サッカー選手権は1月4日、準々決勝が行われ、興国（大阪）はU等々力で行われた鹿島学園（茨城）戦に1-3で敗れ、悔し涙をのんだ。途中出場のFW笹銀志は、今大会で登録された3人の1年生メンバーのひとり。地元・徳島を離れて大阪へ。16歳の口からは、両親への感謝があふれた。笹は今大会で全4試合に出場。3回戦の東福岡（福岡）戦では、1点ビハインドの後半アディショナルタイムに