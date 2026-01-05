2026年、新しい年を迎えました。寒さはこれからが本番。スイーツ好きにはいちごなど、この季節ならではの食材を使用したアイテムも大きな楽しみですね。2026年1月の新作5品まとめ(1月6日発売予定)本記事では、ファミリーマートで1月6日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年1月のスイーツ新商品まとめいちご果肉入りミルクホイップをサンドしたドーナツ、クリームと一緒に味わう「