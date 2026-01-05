高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」（第66回）が5日に放送され、錦織（吉沢亮）の目の前でヘブン（トミー・バストウ）がトキ（高石）にプロポーズする姿が描かれると、ネット上には「錦織さんの表情、さすが」「ズルい」「新年一発目から泣き笑い」といった声が集まった。【写真】明日の『ばけばけ』ヘブン（トミー・バストウ）との婚