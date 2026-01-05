アントニオ・コンテ監督が乱闘の仲裁に入ったイタリア・セリエAのナポリとラツィオによる強豪対決が現地時間1月4日に行われ、試合終盤に両チームが退場者を出した場面での一幕が話題になった。アウェーのナポリが前半の連続ゴールで2-0とリードして迎えた後半43分、ラツィオのDFアダム・マルシッチとナポリのDFパスクアーレ・マッツォッキがタッチライン際での接触を巡ってヒートアップ。手や足が出て、さらなる“乱闘”に発展