³¤Ï·Ì¾»ØÄê´ÉÍý¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¡Ö¼Ñ¹þ¤ß&ÃÏ¼ò¥Õ¥§¥¹2026 in EBINA¡×¤ò³¤Ï·Ì¾Ãæ±û¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¸·Áª¤·¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë3Æü´Ö¤Ç¤¹¡£ ³¤Ï·Ì¾»ØÄê´ÉÍý¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¼Ñ¹þ¤ß&ÃÏ¼ò¥Õ¥§¥¹2026 in EBINA¡×  ³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¡Á2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)»þ´Ö¡§11¡§00¡Á20¡§00¾ì½ê¡§³¤Ï·Ì¾Ãæ±û¸ø±à¡Ê¥Ó¥Ê¥¦¥©¡¼¥¯ ÎÙÀÜ¡Ë½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»ÔÃæ±û1-4-1¥¢¥¯¥»¥¹¡§