5日、ソウル竜山（ヨンサン）消防署・警察などによると、事故は4日午後11時55分ごろ、竜山区西氷庫洞（ソビンコドン）北部の踏切で発生した。飲酒状態だったドライバーが運転していた乗用車が線路に落ち、その後、漢南（ハンナム）駅から西氷庫駅方向に向かって走っていた京義（キョンウィ）・中央線の列車と衝突した。事故当時、乗用車のドライバーと列車に乗っていた乗客31人は全員、自力で避難した。ただし今回の衝突により列車