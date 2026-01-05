BTS（防弾少年団）が6年1カ月ぶりに正規アルバムを出す。5日、所属事務所Big Hitミュージックによると、BTSが3月20日に正規5集を発売する。BTSの正規音盤は2020年2月に公開した正規4集『MAP OF THE SOUL：7』以降初めてとなる。アルバムには全14曲が収録される。デビュー以来、一貫して自分たちの思いを音楽で表現してきたチームらしく、今回も「今のBTS」を入れるために心血を注いだという。メンバーは昨年下半期、アルバム制作に