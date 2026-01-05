金明輝監督J1福岡は5日、コンプライアンスに抵触する行為が確認されたため、金明輝監督（44）との契約を4日付で解除したと発表した。昨年末にJリーグから報告を受け発覚したという。福岡市内で会見した山口均副社長は、金監督の言動を調査した上で弁護士に確認し「複数のコンプライアンスに抵触する事実が認められた」と説明した。当面は塚原真也ヘッドコーチが暫定的に指揮を執る。金監督は鳥栖の監督時代などのパワハラ行為