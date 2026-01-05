アビスパ福岡は5日、金明輝監督との契約を双方合意の上で解消することを発表した。明治安田J1百年構想リーグに向けた始動日、福岡に激震が走った。クラブは昨年11月に金監督と明治安田J1百年構想リーグおよび2026−27シーズンの契約を更新したことを発表。しかし、コンプライアンスに抵触する行為が確認されたため、契約更新から約1カ月半後という異例のタイミングでの電撃退任となった。当面は塚原真也コーチが暫定的にトップ