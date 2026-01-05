「サステナブルな次世代農業を起点とする超循環型社会を実現する」をミッションに、高機能バイオ炭「宙炭(そらたん)」の開発、製造、販売を行う株式会社TOWING。代表取締役CEOの西田宏平さんに、開発のきっかけや宙炭について話を伺った。【画像】カリフォルニアでの実証の様子高機能バイオ炭「宙炭(そらたん)」の開発、製造、販売を行う株式会社TOWING名古屋大学で再生可能エネルギーや土壌微生物について研究をしていた西田さん