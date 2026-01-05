お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは1月4日、自身のInstagramを更新。年始に起こった出来事を報告し、反響を呼んでいます。【写真】バービーに起きたハプニングとは？「本当に親近感しかないです」「年始ということで新調したパンツを履いたら」と書き出したバービーさん。「お股が裂けました。ももひきが丸見えです」と、予期せぬ出来事が起きたようです。投稿に載せた8枚の写真のうち1〜3枚目がハプニングショットです